Ученый назвал единственный способ спастись от будущих мутаций коронавируса

Постоянная мутация вирусов — это естественный процесс. Вполне вероятно, что в будущем появятся новые штаммы SARS-CoV-2, которые будут опаснее существующих, однако разработанные вакцины сейчас могут противостоять угрозе. Об этом «360» рассказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Могут быть разные мутанты [коронавируса]. Нужно все время следить за этим. Слава Богу, пока все вакцины, которые разработаны, хорошие вакцины, они все работают. Они не так эффективны, как с предыдущим штаммом, но все-таки работают, и поэтому надо прививаться», — объяснил профессор.

Альтштейн подчеркнул, что пока трудно сказать, будут ли новые варианты коронавируса более опасны, чем тот же «дельта»-штамм, однако активная вакцинация может остановить процесс изменения SARS-CoV-2. По словам профессора, вирус мутирует интенсивнее, когда быстро распространяется. Вот почему прививки — это единственный способ борьбы с угрозой появления более опасных штаммов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что со временем может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее «дельты». Тогда, по его словам, человечество вернется к началу пандемии.