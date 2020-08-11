Ученые, сделавшие прививку, сохраняют иммунитет к коронавирусу уже пять месяцев

Первые ученые, которые сделали прививку еще на этапе клинических разработок, получили антитела к коронавирусу. Об этом заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Кое-кто из тех, кто привился в конце марта (ученые центра имени Гамалеи — прим. ред.), проверился — там довольно высокие титры сохраняются. А прошло уже 4–5 месяцев», — сказал Гинцбург в интервью «Интерфаксу».

Сам глава центра собирается проверить свой иммунитет к вирусу зимой.

Ранее Владимир Путин объявил о регистрации российского препарата, который защитит от коронавируса. Ожидается, что его будут массово использовать уже в октябре этого года.

Сам процесс будет проводиться в два этапа. Вводить вакцину будут людям от 18 до 60 лет двумя уколами с разницей в три недели. Препарат будет формировать иммунитет как минимум на два года.

Первыми прививку сделают российским медикам и учителям. В очереди на поставки вакцины — около 20 стран.