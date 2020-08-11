Массовая вакцинация от коронавируса начнется в России уже в октябре, первыми в очереди — врачи и учителя. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что следующая фаза испытаний начнется в ближайшие дни.

«Третья фаза начнется сразу после регистрации, то есть начнется завтра», — сказал Дмитриев в ходе онлайн-конференции, сообщило РИА «Новости».

По его словам, вводить вакцину будут людям от 18 до 60 лет двумя уколами с разницей в три недели. Препарат будет формировать иммунитет как минимум на два года.

Россия уже получила запрос на один миллиард доз вакцины от 20 стран, отметил Дмитриев. Производить ее будут на двух площадках — в Институте имени Гамалеи и компанией «Биннофарм».

О регистрации препарата объявил глава государства Владимир Путин. Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире.

Ранее стало известно, что вакцина, изобретенная на базе Института имени Гамалеи, поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.