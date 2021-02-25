Ученые рассказали о вреде изюма

Испанские ученые рассказали, что нельзя есть слишком много изюма, так как это может быть вредно для здоровья. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным «Мира 24», они уточнили, что виноград и изюм похожи по свойствам, но высушенный продукт более концентрирован. Кроме того, изюм теряет часть витаминов.

«В то же время остальные компоненты, например, сахар, становятся еще более концентрированными», — рассказали они.

Также ученые добавили, что изюм калорийнее винограда.

Ранее британские ученые выяснили, какие фрукты улучшают работу мозга. Они рекомендовали обратить внимание на цитрусовые. Особенно полезными являются лимоны, апельсины и грейпфруты. В них содержатся полифенолы, которые положительно влияют на мозг человека. Кроме того, в составе цитрусовых есть антиоксиданты, которые борются с воспалениями. Эти фрукты способны защитить мозг от негативного воздействия и повреждений.

Также ученые из США заявили, что регулярные физические нагрузки способны уменьшить частоту мигрени. Уточняется, что спорт способствует выработке эндорфинов. Они имеют обезболивающий эффект и уменьшают стресс.