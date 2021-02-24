Ученые назвали способ борьбы с мигренью

Ученые из США заявили, что регулярные физические нагрузки способны уменьшить частоту мигрени. Об этом сообщило РИА ФАН.

В испытаниях приняли участия около пяти тысяч человек, которые страдают от мигрени. Их поделили на несколько групп. В одной люди не занимались спортом вообще. В остальных испытуемые уделяли физическим нагрузкам разное количество времени. В итоге стало известно, что те, кто имеет физическую активность от 2,5 часов в неделю, гораздо реже испытывают головную боль.

Уточняется, что спорт способствует выработке эндорфинов. Они имеют обезболивающий эффект и уменьшают стресс.

Ранее психолог Мария Фаликман рассказала, почему люди страдают из-за феноменальной памяти, которой наделен главный герой книги Сергея Довлатова «Заповедник».

Она привела слова российского ученого Александра Лурии из книги «Маленькая книжка о большой памяти». В ней он изложил результаты 15-летних исследований обладателя такой памятью. Этот человек не различал реальность и фантазию. Его не выручала, а лишь путала способность запоминать все без ограничения.