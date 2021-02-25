Ученые назвали фрукты, которые улучшают работу мозга
Британские ученые выяснили, какие фрукты улучшают работу мозга. Они рекомендовали обратить внимание на цитрусовые. Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По данным ОГТРК «Ямал-регион», особенно полезными являются лимоны, апельсины и грейпфруты. В них содержатся полифенолы, которые положительно влияют на мозг человека. Кроме того, в составе цитрусовых есть антиоксиданты, которые борются с воспалениями. Эти фрукты способны защитить мозг от негативного воздействия и повреждений.
Ранее российский врач-диетолог Алина Будаковская опровергла опасность проглатывания жвачки. По ее словам, никакого вреда для организма не будет. При этом врач заметила, что не надо использовать жевательную резинку для борьбы с неприятным запахом изо рта. Ведь он может сигнализировать о различных заболеваниях. В том числе запах может стать признаком хеликобактерной инфекции желудка, которая может развиться в язву.
Специалист посоветовала не использовать жвачку более десяти минут. Ведь из-за нее можно лишиться зубной пломбы или спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.