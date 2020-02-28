Санитарные власти США пытались установить продолжительность существования коронавируса на различных поверхностях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.

«На меди и стали сохраняется типичным образом порядка двух часов. На других поверхностях — бумаге или пластике — дольше, и мы это исследуем», — уклончиво заявил Редфилд. Иными словами, ученые пока не готовы сказать, какова продолжительность жизни коронавируса на бумаге и пластике.

Редфилд также заметил, что причиной быстрого распространения коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess как раз могли оказаться зараженные поверхности, а не кашель и чихания уже заболевших пассажиров и членов экипажа. К слову, на борту лайнера были 3711 человек, из них 2666 путешественников и 1045 членов экипажа.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части Китая стало известно в конце декабря 2019 года. Возбудителя болезни установили быстро: им оказался новый коронавирус, позже названный COVID-2019. По последним сведениям, по всему миру коронавирус подхватили 83 389 человек, умерли 2858, излечился 36 571 человек. В ВОЗ считают, что бороться с коронавирусом отлично выходит у России: агрессивную политику Москвы в отношении недуга признали правильной.