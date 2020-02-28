Ученые рассказали, как долго держится коронавирус на поверхностях
Санитарные власти США пытались установить продолжительность существования коронавируса на различных поверхностях. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Центра по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) Роберта Редфилда.
«На меди и стали сохраняется типичным образом порядка двух часов. На других поверхностях — бумаге или пластике — дольше, и мы это исследуем», — уклончиво заявил Редфилд. Иными словами, ученые пока не готовы сказать, какова продолжительность жизни коронавируса на бумаге и пластике.
Редфилд также заметил, что причиной быстрого распространения коронавируса на борту круизного лайнера Diamond Princess как раз могли оказаться зараженные поверхности, а не кашель и чихания уже заболевших пассажиров и членов экипажа. К слову, на борту лайнера были 3711 человек, из них 2666 путешественников и 1045 членов экипажа.
О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части Китая стало известно в конце декабря 2019 года. Возбудителя болезни установили быстро: им оказался новый коронавирус, позже названный COVID-2019. По последним сведениям, по всему миру коронавирус подхватили 83 389 человек, умерли 2858, излечился 36 571 человек. В ВОЗ считают, что бороться с коронавирусом отлично выходит у России: агрессивную политику Москвы в отношении недуга признали правильной.