Коронавирус в России и в мире. Главное на 28 февраля
В России
С 28 февраля Россия приостановила полеты в Иран. Летать по этим направлениям будут только самолеты «Аэрофолота» и Mahan Air. Рейсы из Италии, Ирана и Южной Кореи с 1 марта будет принимать только терминал F Шереметьево.
Сбербанк выступил с инициативой выделить грант для разработки лекарства против инфекции. Герман Греф отметил, что сейчас ведутся переговоры с министерствами.
Коронавирус прошелся и по цене на нефть. Так Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне стоит на 2,66% дешевле — 51,92 доллара за баррель.
Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивные меры по предотвращению распространения болезни. Он подчеркнул, что для борьбы с вирусом нужен комплексный подход. Помимо этого, руководитель ведомства сообщил, что несмотря на глобальное распространение вируса еще рано объявлять о пандемии.
В мире
Австрийцам порекомендовали не вызывать врача и скорую помощь, если они обнаружили у себя симптомы заражения коронавируса, лучше позвонить на специальную горячую линию. По мнению министра здравоохранения Австрии — это поможет не допустить распространения заболевания.
Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма могут заразиться коронавирусом. У четверых учеников лондонской школы, где учатся дети королевской семьи заметили подозрительные симптомы. Школьники недавно вернулись из Италии.
Организаторы Евровидения сообщили о возможной отмене конкурса из-за распространения коронавируса.
Власти Германии рассказали своим гражданам, какими продуктами и вещами стоит запастись в случае эпидемии коронавируса и карантина в стране.
Например, если изоляция продлится 10 дней, в доме нужно иметь 20-литровй запас питьевой воды в день на одного человека. Также немцам посоветовали запастись крупами, хлебом, картофелем, макаронами и рисом, консервированными овощами, орехами и другими продуктами из рассчета 2200 каллорий в сутки. Из обязательных вещей в доме должен быть запас лекарств, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, а также дезинфицирующие средства.
Председатель Европейской ассоциации кардиологов назвала жителям Израиля пять причин для позитивного настроя в борьбе с короновирусом. Первая причина — это «правильные и оперативные» действия Минздрава Израиля, направленные на блокирование коронавируса. Вторая — это то, что дети не болеют вирусом. Третьей причиной ученый назвала сокращение носителей вируса. Четвертая причина в низкой смертности, а последняя, что скоро потеплеет. Председатель отметила, сейчас жаркий период, в том числе в Африке и Южной Америке, заболевших практически нет.