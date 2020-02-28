Коронавирус в России и в мире. Главное на 28 февраля

Число зараженных китайским коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти. Общее количество инфицированных приближается к 83 тысячам, из них 2814 погибли, а 33240 удалось выздороветь. За пределами Китая заражения превысили отметку в 3470 человек. В Нидерландах зафиксирован первый случай заболевания. Сбербанк предложил назначить грант за разработку вакцины, а влияние короновируса добралось и до цены на нефть.

В России

С 28 февраля Россия приостановила полеты в Иран. Летать по этим направлениям будут только самолеты «Аэрофолота» и Mahan Air. Рейсы из Италии, Ирана и Южной Кореи с 1 марта будет принимать только терминал F Шереметьево.

Сбербанк выступил с инициативой выделить грант для разработки лекарства против инфекции. Герман Греф отметил, что сейчас ведутся переговоры с министерствами.

Коронавирус прошелся и по цене на нефть. Так Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне стоит на 2,66% дешевле — 51,92 доллара за баррель.

Глава ВОЗ похвалил Россию за агрессивные меры по предотвращению распространения болезни. Он подчеркнул, что для борьбы с вирусом нужен комплексный подход. Помимо этого, руководитель ведомства сообщил, что несмотря на глобальное распространение вируса еще рано объявлять о пандемии.

В мире

Австрийцам порекомендовали не вызывать врача и скорую помощь, если они обнаружили у себя симптомы заражения коронавируса, лучше позвонить на специальную горячую линию. По мнению министра здравоохранения Австрии — это поможет не допустить распространения заболевания.

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма могут заразиться коронавирусом. У четверых учеников лондонской школы, где учатся дети королевской семьи заметили подозрительные симптомы. Школьники недавно вернулись из Италии.

Организаторы Евровидения сообщили о возможной отмене конкурса из-за распространения коронавируса.

Власти Германии рассказали своим гражданам, какими продуктами и вещами стоит запастись в случае эпидемии коронавируса и карантина в стране.

Например, если изоляция продлится 10 дней, в доме нужно иметь 20-литровй запас питьевой воды в день на одного человека. Также немцам посоветовали запастись крупами, хлебом, картофелем, макаронами и рисом, консервированными овощами, орехами и другими продуктами из рассчета 2200 каллорий в сутки. Из обязательных вещей в доме должен быть запас лекарств, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, а также дезинфицирующие средства.

Председатель Европейской ассоциации кардиологов назвала жителям Израиля пять причин для позитивного настроя в борьбе с короновирусом. Первая причина — это «правильные и оперативные» действия Минздрава Израиля, направленные на блокирование коронавируса. Вторая — это то, что дети не болеют вирусом. Третьей причиной ученый назвала сокращение носителей вируса. Четвертая причина в низкой смертности, а последняя, что скоро потеплеет. Председатель отметила, сейчас жаркий период, в том числе в Африке и Южной Америке, заболевших практически нет.