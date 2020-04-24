Ученые определили влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни

Коронавирус может сократить продолжительность жизни больше чем на 10 лет. В этом уверены шотландские ученые. Они провели исследование и выяснили, сколько лет погибшие от коронавируса пациенты не дожили до своей естественной смерти.

«Исследователи установили, что мужчины, умиравшие от COVID-19, теряли в среднем 13 лет жизни», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование Wellcome Open Research. При этом у женщин жизнь сократилась в среднем на 11 лет.

Эксперты анализировали данные пациентов, скончавшихся из-за COVID-19 в Италии, а также информацию ВОЗ.

Также в исследовании подчеркнули, что хронические заболевания, которые так же могли поспособствовать тяжелому течению болезни, влияют на продолжительность жизни гораздо меньше, нежели коронавирус.

Ранее американские ученые рассказали, какие органы наиболее уязвимы для коронавируса. Немецкие эксперты назвали самый вероятный путь передачи коронавируса — это «вдохнуть капли» зараженного. При этом они отметили, что риск заразиться в магазине есть, но он минимальный.