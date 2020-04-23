Ученые рассказали, какие органы наиболее уязвимы для коронавируса

В первую очередь COVID-19 атакует органы, содержащие большое количество клеток, наиболее восприимчивых к коронавирусной инфекции. В носовой полости уязвимы клетки, участвующие в выделении слизи, в кишечнике — энтероциты, поглощающие питательные вещества, в легких — пневмоциты типа II.

Исследователи заявили, что благодаря этому открытию фармакологи смогут быстрее создать вакцину от заражения.