Ученые рассказали, какие органы наиболее уязвимы для коронавируса
Ученые из Массачусетского института и Гарварда назвали органы, которые наиболее уязвимы для коронавирусной инфекции. Ими оказались легкие, кишечник и полость носа. Об этом сообщило РИА ФАН.
В первую очередь COVID-19 атакует органы, содержащие большое количество клеток, наиболее восприимчивых к коронавирусной инфекции. В носовой полости уязвимы клетки, участвующие в выделении слизи, в кишечнике — энтероциты, поглощающие питательные вещества, в легких — пневмоциты типа II.
Исследователи заявили, что благодаря этому открытию фармакологи смогут быстрее создать вакцину от заражения.