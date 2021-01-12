Ученые назвали потерю обоняния симптомом болезни Паркинсона

Эксперты из фонда Паркинсона рассказали, что часто слышат от пациентов, что те незадолго до проявления болезни переставали чувствовать запахи. Исследование показало, что у 90% людей с таким диагнозом нет обоняния.

По предварительным данным, человек может перестать чувствовать запахи за 10 лет до того, как ему поставят диагноз «болезнь Паркинсона». Пока заболевание считается неизлечимым, но существуют методы консервативного и оперативного лечения. Они позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

Ранее британские ученые заявили, что себорейный дерматит, который в легкой форме проявляется себя в виде перхоти, а в тяжелой характеризуется воспалением кожи головы и мокнущей сыпью, может тоже быть предвестником болезни Паркинсона. Специалисты пока не выяснили, почему так происходит. Чрезмерная потливость, появляющаяся без причин, тоже может быть признаком развивающейся болезни.