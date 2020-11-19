Перхоть оказалась симптомом опасного заболевания

Себорейный дерматит, который в легкой форме проявляется себя в виде перхоти, а в тяжелой характеризуется воспалением кожи головы и мокнущей сыпью, может быть предвестником болезни Паркинсона.

Пока британские ученые не могут объяснить, почему себорея поражает людей с этим дегенеративным расстройством.

Результаты их исследования опубликовал портал Express со ссылкой на данные британского общества по изучению болезни Паркинсона. Причиной себорейного дерматита чаще всего становятся гормональные нарушения, поражающие сальные железы на участках головы. Еще одной — длительный прием анаболиков, глюкокортикостероидов и тестостерона.

Еще одним симптомом болезни Паркинсона американские ученые ранее называли чрезмерную потливость, проявляющуюся без очевидных причин.