Потливость назвали симптомом опасного заболевания

Чрезмерная потливость и неприятный запах — серьезный повод обратиться к врачу. Это может быть признаком развивающейся болезни Паркинсона.

Как пишет Express со ссылкой на Американскую ассоциацию болезни Паркинсона (APDA), особое внимание на свое здоровье стоит обратить, если сильно потеет верхняя часть тела.

При начинающемся дегенеративном расстройстве пот обильно выделяется без физических нагрузок и жары. Так происходит из-за потери нервных клеток в определенной части головного мозга. Если не обращать внимание на потливость, то можно упустить момент, важный для лечения.

О болезнях нервной системы и сосудов могут сигнализировать постоянно холодные ноги. Как рассказала врач-невролог Ирина Ляскина, это признак болезни Рейно и полинейропатии различного происхождения — нарушения питания тканей конечности и поражения периферических нервов.

К этим заболеваниям могут привести сахарный диабет, чрезмерное употребление спиртного, хроническая интоксикация тяжелыми металлами или болезни печени или почек.