Ученые назвали главную причину развития диабета

Самая главная причина развития диабета — лишний вес. Ученые провели исследования и выяснили, что похудение может не только снизить риск появления этой болезни, но и помочь полностью ее победить.

Совместные исследования проводили ученые Кембриджского университета и университета Милана. Они изучили информацию о 445 765 пациентах, которая хранилась в британском биобанке. Риск развития диабета второго типа оценивали, основываясь на индексе массы тела и 6,9 миллиона генов, пишет сайт EurekAlert.

Специалисты разделили пациентов на десять групп. Первые пять распределили по генетической предрасположенности, а остальные — по риску, определяемому массой тела. Средний возраст участников составил 57,2 года. Ученые наблюдали за ними до тех пор, пока им не исполнилось 65,2 года.

За этот период диабет появился у 31 298 человек. Оказалось, что риск развития болезни был в 11 раз выше у групп с высоким индексом массы тела. Более того, уровень генетического риска не повлиял на результаты. Масса тела оказалась первостепенным фактором развития диабета.

Ученые пришли к выводу, что заболевания диабетом можно избежать, если следить за своей массой тела и уровнем сахара в крови. Победить диабет можно на ранних стадиях с помощью похудения. Но сбрасывать вес нужно до того, как начнутся необратимые повреждения организма.