Ученые из США назвали вид ходьбы для эффективного похудения

Ученые отметили, что человек может преодолевать большие расстояния, несмотря на то что делает это не очень результативно. Но если долго идти по следу во время охоты, перенос веса с пятки на носок способен сэкономить большое количество сил, информирует «Царьград».

Специалисты попросили 11 спортсменов в возрасте от 20 до 40 лет надеть специальные маски для подсчета объема потребляемого кислорода. Добровольцы должны были ходить и бегать, приземляясь на пятку, на подошву с немного приподнятой пяткой и на носочки. Еще 16 человек выполняли те же действия, но с индикаторами, которые следят за активностью мышц.

Эксперимент показал, что при беге большой разницы нет, а при ходьбе люди тратят на 83% больше энергии, если ходят на цыпочках. Активизируются мышцы голеностопа и спины, колена и бедер.