Врач поделился рецептом идеального завтрака для диабетиков
Сергей Агапкин, российский врач и телеведущий, рассказал, что большинство людей, страдающих от диабета, имеют второй тип заболевания. И первое, что им необходимо делать — худеть. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
Михаил Гинзбург, врач-диетолог, считает, что для того, чтобы не запускать диабет и первого, и второго типа, необходимо заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и соблюдать режим сна.
«Один из лучших завтраков для профилактики диабета — омлет с зеленью, помидорами. Уменьшение порции углеводов в питании, увеличение „хороших“ жиров позволяет сахару меньше подниматься в течение дня по сравнению с традиционным завтраком», — поделился диетолог.
Он подчеркнул, что завтрак лучше употреблять белковый: творог или яйца. В салат рекомендуется добавлять яблочный уксус, так как он повышает чувствительность тканей к инсулину.