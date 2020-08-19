Врач поделился рецептом идеального завтрака для диабетиков

Михаил Гинзбург, врач-диетолог, считает, что для того, чтобы не запускать диабет и первого, и второго типа, необходимо заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и соблюдать режим сна.

«Один из лучших завтраков для профилактики диабета — омлет с зеленью, помидорами. Уменьшение порции углеводов в питании, увеличение „хороших“ жиров позволяет сахару меньше подниматься в течение дня по сравнению с традиционным завтраком», — поделился диетолог.

Он подчеркнул, что завтрак лучше употреблять белковый: творог или яйца. В салат рекомендуется добавлять яблочный уксус, так как он повышает чувствительность тканей к инсулину.