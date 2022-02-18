Ученые назвали 8 симптомов «омикрона» у вакцинированных пациентов

У некоторых пациентов, которые полностью вакцинировались, при заражении коронавирусом могут наблюдаться восемь симптомов штамма «омикрон». К такому выводу пришла группа норвежских ученых.

В рамках исследования они проанализировали вспышку ковида после рождественской вечеринки в ресторане. Ее участниками были 110 человек, «омикрон» после обнаружили у 81 человека, написало медицинское издание Eurosurveillance.

Около 9% присутствующих на вечеринке были привиты, поэтому ученые определили восемь симптомов штамма у полностью привитых людей. Среди них оказались кашель, насморк, головные и мышечные боли, усталость и боль в горле, лихорадка и чихание.

У некоторых заболевших также снизились аппетит, вкус и обоняние. Появилось затрудненное дыхание. Боли в животе стали менее распространенным симптомом.

Ранее стало известно, что пациенты, которые перенесли ковид из-за штамма «омикрон», могут столкнуться с меньшим количеством неприятных симптомов после выздоровления. У них реже наблюдаются признаки тромбоза, проблемы с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой.