Врач назвал отличия постковидного синдрома после «омикрона» и «дельты»

Пациенты, которые перенесли ковид из-за штамма «омикрон», могут столкнуться с меньшим количеством неприятных симптомов после выздоровления. Об отличиях постковидного синдрома после «омикрона» рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам эксперта, предварительные наблюдения говорят о том, что штамм «дельта» вызывает больше последствий у переболевших ковидом, чем у тех, кто заразился «омикроном», написал ТАСС.

«Пока в целом складывается впечатление, что после „омикрона“ у переболевших остается меньше симптомов, чем после его предшественника („дельта“ — прим. ред.)», — сказала врач.

В частности, она указала на то, что после «омикрона» у выздоровевших реже встречаются признаки тромбозов, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения. Руженцова предположила, что это может быть связано с тем, у многих заразившихся «омикроном» был иммунитет. Еще один момент — более молодой возраст пациентов. Помимо этого, она указала на быстрое начало активной терапии из-за ярко выраженных симптомов ковида.

По словам Руженцовой, у тех, кто вакцинировался, но заразился «омикроном», последствия после болезни встречаются гораздо реже. У молодых людей их почти совсем нет.

«В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняются кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию», — уточнила эксперт.

По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, «омикрон» выявили уже в 83 регионах России.