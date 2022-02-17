Врач объяснил, как избежать тромбоза после COVID-19

После ковида не будет лишним проверить сердце и сосуды. Таким образом можно будет снизить риск возникновения тромбоза. Об этом заявил сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов.

Он рассказал, что свертываемость крови активизируется при любом воспалении. COVID-19 поражает внутреннюю выстилку сосудов, это тоже приводит к повышенной свертываемости. Риск тромбоза, по его словам, остается высоким и после выздоровления. Об этом написали «Аргументы и факты».

Купряшов добавил, что именно поэтому пациентам с ковидом назначают антикоагулянты. Он напомнил, что нельзя самовольно прекращать прием этих препаратов. Медик подчеркнул, что самый опасный период, когда может произойти инсульт, инфаркт, развиться тромбоэмболия, — два-три месяца после COVID-19.

После того, как человек поправился, ему лучше сделать обычное УЗИ, УЗИ брюшной полости, эхокардиографию, проверить сонную артерию и вены нижних конечностей. Кроме того, важно проверить свертываемость крови. Для этого надо сделать общий анализ крови, биохимию, гемостазиограмму, сдать кровь на D‑димер.