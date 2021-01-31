Коронавирус научились определять по языку

При заражении коронавирусом на языке иногда возникают шишки. С таким симптомом сталкивается четверть заболевших COVID-19. Однако в последнее время все больше пациентов замечают появление шишек на языке, которые также сопровождаются локальными воспалениями и припухлостью.

Ученые объясняют появление такого симптома наличием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) — рецептора, рефлексирующего на вирусы в организме. Большая часть этих рецепторов расположена на языке, чем и объясняются воспаления в ротовой полости.

Кроме того, в ходе исследования удалось выявить и другие частые симптомы коронавирусной инфекции. Среди них потеря вкуса, которая порой сохраняется даже после отрицательно теста на коронавирус. Также к ним относится бруксизм — непроизвольное скрежетание зубами, которое приводит к трещинам и сколам на них. Еще среди симптомов COVID-19 числятся кровотечения и сухость во рту из-за поражения вирусом слюнных желез.

В конце 2020 года появился новый, «британский» штамм коронавируса. Он отличается от известных ранее штаммов SARS-CoV-2, его сложнее выявить без тестов, потому что не все заболевшие теряют вкус и обоняние.

У пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, выявили два «предвестника» скорого попадания в больницу: непрекращающаяся лихорадка и потеря аппетита.