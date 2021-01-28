Одним из предвестников госпитализации с COVID-19 назвали долгую лихорадку

У пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, выявили два «предвестника» скорого попадания в больницу. Ими стали непрекращающаяся лихорадка и потеря аппетита.

К таким выводам пришли создатели приложения COVID Symptom Study, сообщило издание Express. Оно собирает данные о течении коронавирусной инфекции.

Авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор указали, что лечение в стационаре обычно требуется людям с двумя типичными проявлениями болезни.

«Длительная лихорадка и потеря аппетита — серьезные предвестники госпитализации», — указано в материале.

Эксперты также упомянули о long COVID. Обычно этим термином характеризуют симптомы коронавируса, не исчезающие у пациентов недели или месяцы после отрицательного теста. Тем не менее, подчеркнули они, время выздоровления у людей с подтвержденным ковидом у всех разное.

Во всем мире с начала пандемии выявили порядка ста миллионов случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных и погибших США, Индия и Бразилия. В России подтвердили 3 774 672 случая инфицирования.