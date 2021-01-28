Одним из предвестников госпитализации с COVID-19 назвали долгую лихорадку
К таким выводам пришли создатели приложения COVID Symptom Study, сообщило издание Express. Оно собирает данные о течении коронавирусной инфекции.
Авторы исследования Клэр Стивс и Тим Спектор указали, что лечение в стационаре обычно требуется людям с двумя типичными проявлениями болезни.
«Длительная лихорадка и потеря аппетита — серьезные предвестники госпитализации», — указано в материале.
Эксперты также упомянули о long COVID. Обычно этим термином характеризуют симптомы коронавируса, не исчезающие у пациентов недели или месяцы после отрицательного теста. Тем не менее, подчеркнули они, время выздоровления у людей с подтвержденным ковидом у всех разное.
Во всем мире с начала пандемии выявили порядка ста миллионов случаев коронавируса. Лидируют по числу зараженных и погибших США, Индия и Бразилия. В России подтвердили 3 774 672 случая инфицирования.