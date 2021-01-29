Потеря вкуса больше не показатель ковида? «Британский» штамм заставил пересмотреть основные симптомы

В конце 2020 года появился новый, «британский» штамм коронавируса, который сейчас активно распространяется не только по Соединенному королевству, но и постепенно проникает в другие страны. Он отличается от COVID-19 и его гораздо сложнее выявить без тестов, потому что не все зараженные теряют вкус и обоняние.

К такому выводу пришли эксперты Национальной статистической службы Великобритании (ONS), сообщило "Би-би-си». Ученые выяснили, что основными симптомами нового штамма коронавируса являются кашель, сильная усталость и боль в горле и мышцах.

Чтобы получить эти данные, специалисты исследовали шесть тысяч случаев коронавируса в Англии. Они проанализировали мазки, которые взяли у пациентов с 15 ноября 2020 года по 16 января 2021 года — в этот период фиксировали самый высокий процент новых случаев заражения «британским» штаммом в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Во время тестов на коронавирус ученые исследуют три показателя, которые указывают на заражение инфекцией: это N-белок, S-белок и ORF1ab. По информации ONS, S-ген отсутствует в каждом из тестов у таких пациентов — судя по всему, это станет надежным индикатором, который поможет выявить «британский» штамм.

Пропажа обоняния и вкуса ни о чем не говорят?

Пациентов с положительным тестом на коронавирус спрашивали о симптомах, которые они испытывают. Их поделили на две группы: зараженных «британским» штаммом и больных обычным COVID-19. В первой группе оказались 3,5 тысячи пациентов. Из них 35% рассказали про кашель, 32% пожаловались на усталость, 25% рассказали про боль в теле и мышцах, а еще 21,8% — про боль в горле.

Вторая группа состояла из 2,5 тысячи пациентов. Из них про усталость рассказали 29%, на кашель пожаловались 28%, о боли в мышцах и теле сообщили 21%, а про больное горло — 19%. Исследователи пояснили, что у пациентов из разных групп не было никаких доказательств какой-либо разницы в распространенности желудочно-кишечных симптомов — например, тошноты и диареи, а также одышки или боли в животе.

При этом ученые выяснили, что пациенты из первой группы реже говорили про потерю вкуса и обоняния, чем пациенты из второй. Обычно этот показатель показывал, что человеку пора обратиться к врачу — люди его считали прямым индикатором заражения коронавируса.

В чем отличия?

Вирусолог и профессор молекулярной онкологии в Университете Уорика Лоуренс Янг признал, что мутации в британском варианте вируса могут влиять на симптомы, связанные с инфекцией.

«Этот штамм более передающийся, и инфицированные люди, по-видимому, имеют более высокую вирусную нагрузку, что означает, что они производят больше вируса. Это может привести к более широкому распространению инфекции в организме, что, возможно, приведет к большему кашлю, мышечной боли и усталости», — рассказал он.

Янг отметил, что «британский» штамм имеет 23 изменения по сравнению с COVID-19, который нашли в Ухане в конце 2019 года. По мнению профессора, некоторые из этих изменений в различных частях вируса могут влиять на иммунный ответ организма и на спектр связанных с инфекцией симптомов.

Старший научный сотрудник медицинской вирусологии в Имперском колледже Лондона профессор Ричард Теддер предположил, что новый тип инфекции мог стать гораздо заразнее предыдущего из-за симптомов, которые он вызывает — особенно из-за кашля и простуды. Он добавил, что даже небольшое изменение симптомов оказывает влияние на легкость, с которой ковид будет передаваться окружающим от больного пациента.

«Например, при повышенном кашле и, возможно, чихании, связанных с определенным вариантом вируса, эти два действия могут заметно увеличить количество вируса, который выбрасывается в окружающую среду, тем самым делая его „более заразным“», — пояснил профессор.

Когда делать тест?

Из-за новых данных, которые получили ученые, нельзя полагаться на потерю обоняния и вкуса как на единственный надежный показатель заражения коронавирусом. Профессор Теддер отметил, что тест на коронавирус стоит сделать, если появился хотя бы один из трех симптомов: лихорадка, новый и непрерывный кашель или потеря обоняния или вкуса.

При этом он подчеркнул, что самой важной вещью, которая поможет избежать заражения, остается соблюдение ковидных мер. Люди должны продолжать соблюдать социальную дистанцию и носить маски, которые смогут уменьшить число капель, которые попадают в воздух при кашле и чихании.

«Старая поговорка „кашель и чихание распространяют болезни“ так же уместна сейчас, как и много десятилетий назад», — отметил Теддер.