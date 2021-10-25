У вакцины от коронавируса для подростков нашли один побочный эффект

Ученые во время клинических исследований выявили незначительные побочные эффекты вакцины от коронавируса для подростков. Среди них небольшое повышение температуры. Об этом ТАСС рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«У вакцины детской очень незначительные побочные эффекты — повышение температуры до 37,2-37,3 градуса», — приводит агентство слова ученого.

В конце сентября Минздрав сообщил, что получил от Центра имени Гамалеи документы на регистрацию вакцины от SARS-CoV-2 для подростков. Клинические испытания препарата ученые центра проводили в Морозовской детской больнице и Детской больнице имени Башляевой. В них приняли участие подростки в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее Гинцбург рассказал, что вакцина для подростков может получить название «Спутник М», где буква «М» будет означать «для маленьких». Главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила, что вакцинация детей от коронавируса может начаться в России в январе следующего года. Она напомнила, что пока в стране подобных препаратов не регистрировали.