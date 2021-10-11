Названы вероятные сроки вакцинации детей от коронавируса в России

Вакцинация детей от коронавирусной инфекции может начаться в России в январе 2022 года. С таким заявлением в эфире Первого канала выступила главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

Она напомнила, что сейчас Центр имени Гамалеи на базе двух столичных больниц проводит клинические испытания вакцины с участием подростков от 12 до 17 лет. Пока препарата для прививок от коронавируса для несовершеннолетних в России не зарегистрировали.

«Над этим ведется очень активная работа. И я надеюсь, что с января уже стартует [вакцинация детей]. Сейчас идут клинические испытания, но пока у нас нет еще результатов», — заявила Марьяна Лысенко.

По словам главного врача, клинические испытания с участием пациентов-подростков проходят благополучно. По ее оценке, детскую вакцину от коронавируса Центр имени Гамалеи может представить до конца этого года или в начале следующего. Лысенко отметила, что сегодня дети переносят коронавирусную инфекцию тяжело.

Клинические исследования детского варианта вакцины от коронавируса «Спутник V» начались в Морозовской детской больнице и Детской больнице имени Башляевой в июле этого года. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург ранее заявлял, что вакцинами от ковида нужно обеспечить россиян всех возрастов, так как мутирующий вирус поражает детей и подростков.