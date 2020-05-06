Торгуются, бунтуют и ведут себя, как подростки. Психолог объяснил, почему некоторые не воспринимают COVID-19 всерьез

Несмотря на количество зараженных и погибших от коронавируса, некоторые люди до сих пор не осознают серьезность ситуации. Они не верят в опасность инфекции и отказываются соблюдать введенные ограничения. Психолог рассказала «360», с чем связано такое поведение.

Психолог Юлия Романова пояснила, что это можно объяснить с двух точек зрения. Во-первых, нужно в целом посмотреть, как человеку свойственно реагировать на любые стрессовые ситуации, изменение обычного уклада жизни.

«Первая реакция всегда шок — человек останавливается, говорит: „Так, что происходит? Я вообще ничего не понимаю? Мне нужно с этим разобраться“. Вторая реакция — всегда сопротивление, бунт. Человек отказывается соглашаться с тем, что мир меняется, а ему начинают диктовать какие-то правила», — отметила она.

Затем наступает торг — человек соглашается сделать то, что он него требуют, но просит что-то взамен. Ему интересно, наступит ли что-то хорошее быстрее, если сейчас он согласится соблюдать эти правила. Многие как раз сейчас это демонстрируют. Они соглашаются, что не буду ходить на работу, соглашаются с тем, что для них закрыты кафе, рестораны и торговые центры. Но взамен для себя берут походы в лес, на шашлыки, в парки или, например, пробежки.

После этого всегда приходит стадия принятия и согласия — когда уже есть понимание, что ничего не изменится на долгий промежуток времени. Что вот этот режим самоизоляции — его все-таки нужно будет соблюдать. И человек говорит: «Хорошо, ладно. Я соглашаюсь» Юлия Романова.

После обычно бывает стадия активных действий, когда человек уже адаптировался, организовал свой образ жизни в соответствии с новыми для себя условиями.

Существует и второе объяснение поведения тех, кто отказывается верить в COVID-19 или не признает его опасность. Романова отметила, что у каждого человека есть стадии психологического взросления. У кого-то физический возраст соответствует его психологическому — такие люди ведут себя как взрослые. Для них характерна ответственность за свой выбор — не только перед собой, но и перед окружающими, а также воля и умение жить по правилам.

А кто-то остается на такой стадии психологического взросления, которая характерна для подростков. Для них это бунт, сопротивление, нарушение всех существующих правил. Это, наверное, те люди, которых мы видим в парках, в лесу на шашлыках Юлия Романова

По информации на 6 мая, в России выявили 15 929 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Из них за все время эпидемии в стране 1537 человек скончались, еще 21 327 пациентов выздоровели.