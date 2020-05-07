Психолог: социальное поведение россиян изменится после самоизоляции

Психолог посоветовала отказаться от большого праздника, когда закончится действие всех ограничений.

«Самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния, телесные и психологические. Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния. Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно», — пояснила Липкина.

По словам специалиста, изменения проявятся в социальном поведении граждан.

«На первом месте будут превалировать совместные занятия, потому что за это время люди стали воспринимать понятие „плечо к плечу“ как что-то намного более ценное. Поэтому в большей степени будет превалировать не одиночный, не разделенный досуг, то есть дети отдельно, взрослые отдельно, муж и жена отдельно, все родственники отдельно, а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным», — уточнила Липкина.