    07 мая 2020, 09:44

    Психолог: социальное поведение россиян изменится после самоизоляции

    Ольга Ситникова

    Психолог Арина Липкина подчеркнула, что социальное поведение жителей России проявится иначе по окончании самоизоляции. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Психолог посоветовала отказаться от большого праздника, когда закончится действие всех ограничений.

    «Самоизоляция накапливает в людях стрессовые состояния, телесные и психологические. Это могут быть раздражительность, вялость, неорганизованность, могут быть депрессивные тревожные состояния. Когда люди выйдут из режима самоизоляции и смогут вместе заниматься чем-то любимым, их досуг изменится. При этом выход должен быть постепенным. Если сразу ринуться во все тяжкие, это будет дополнительный стресс. Это как если бы вы сидели на диете и вышли из нее — не надо тут же есть много разной еды. Привычные способы отдыха, занятия и увлечения вернутся, но постепенно», — пояснила Липкина.

    По словам специалиста, изменения проявятся в социальном поведении граждан.

    «На первом месте будут превалировать совместные занятия, потому что за это время люди стали воспринимать понятие „плечо к плечу“ как что-то намного более ценное. Поэтому в большей степени будет превалировать не одиночный, не разделенный досуг, то есть дети отдельно, взрослые отдельно, муж и жена отдельно, все родственники отдельно, а что-то групповое, семейное. Такой отдых даже вне дома станет более актуальным», — уточнила Липкина.