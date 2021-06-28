Туристы в Крыму смогут привиться от коронавируса прямо в отелях

Отдыхающим в Крыму смогут сделать прививки от коронавируса прямо в гостиницах, если от них поступят такие заявки. Об этом заявил глава Минздрава республики Александр Остапенко.

Выездные бригады медиков для вакцинации от коронавируса в Крыму будут сформированы при поступлении обращений от той или иной организации, занимающейся туристическими услугами. Прививки будут делать как отдыхающим, так и сотрудникам, привел «Интерфакс» слова министра здравоохранения региона.

Туристы могут и сами обратиться за прививкой в медучреждения. Их будут готовы вакцинировать как обоими компонентами, так и любым из них по отдельности.

В Крыму сейчас имеется 50 тысяч доз вакцины. По словам Остапенко, этого пока достаточно.

Власти Краснодарского края ранее объявили, что на кубанские курорты перестанут пускать туристов без прививки от коронавируса. С 1 июля заехать в отель еще можно будет с отрицательным результатом ПЦР-теста, но уже с 1 августа начнут требовать сертификат о вакцинации.

Российских туристов ранее также обязали сдавать тест на коронавирус при посещении Греции.