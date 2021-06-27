Греция обязала российских туристов сдавать тест на коронавирус

Приезжающие в Грецию российский туристы с 30 июня должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, сделали они прививку или нет. Дополнительную проверку в виде экспресс-теста они пройдут непосредственно на границе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение правительства страны.

Если тестирование на месте покажет положительный результат, то туриста отправят на карантин. Правило распространяется в том числе на подростков от 12 лет и старше.

В Министерстве туризма Греции пояснили, что меры для россиян ужесточили исходя из соображений безопасности для отдыхающих из других стран, сотрудников туристического сектора и простых граждан.

В ведомстве отметили, что причиной стало распространение в России штамма коронавируса «дельта», который отличается повышенной заразностью и приводит к тяжелым последствиям.

Ранее Греция принимала российских туристов по свидетельству о вакцинации, справке о перенесенном заболевании или по результатам ПЦР-тестов.

«Аэрофлот» объявил, что с 1 июля увеличит количество рейсов в Грецию. До семи увеличатся рейсы из Москвы в Афины, до пяти — в Салоники и Ираклион, до четырех — на Родос и Корфу, два рейса каждую неделю будут вылетать в Араксос и Закинтос.

Кроме того, попасть в Салоники смогут пассажиры из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и Самары. С 1 июля между городами начнет курсировать по два рейса в неделю. По одному рейсу в неделю будут выполнять самолеты по маршрутам Краснодар — Салоники и Казань — Салоники.