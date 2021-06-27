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    27 июня 2021, 20:51

    Греция обязала российских туристов сдавать тест на коронавирус

    Анатолий Минкин

    Приезжающие в Грецию российский туристы с 30 июня должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, сделали они прививку или нет. Дополнительную проверку в виде экспресс-теста они пройдут непосредственно на границе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение правительства страны.

    Греция обязала российских туристов сдавать тест на коронавирус

    Если тестирование на месте покажет положительный результат, то туриста отправят на карантин. Правило распространяется в том числе на подростков от 12 лет и старше.

    В Министерстве туризма Греции пояснили, что меры для россиян ужесточили исходя из соображений безопасности для отдыхающих из других стран, сотрудников туристического сектора и простых граждан.

    В ведомстве отметили, что причиной стало распространение в России штамма коронавируса «дельта», который отличается повышенной заразностью и приводит к тяжелым последствиям.

    Ранее Греция принимала российских туристов по свидетельству о вакцинации, справке о перенесенном заболевании или по результатам ПЦР-тестов.

    «Аэрофлот» объявил, что с 1 июля увеличит количество рейсов в Грецию. До семи увеличатся рейсы из Москвы в Афины, до пяти — в Салоники и Ираклион, до четырех — на Родос и Корфу, два рейса каждую неделю будут вылетать в Араксос и Закинтос.

    Кроме того, попасть в Салоники смогут пассажиры из Ростова-на-Дону, Минеральных Вод и Самары. С 1 июля между городами начнет курсировать по два рейса в неделю. По одному рейсу в неделю будут выполнять самолеты по маршрутам Краснодар — Салоники и Казань — Салоники.