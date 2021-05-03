Центр «Вектор» проверит действенность вакцины на индийский штамм COVID-19

Россия уже запросила образец индийского штамма коронавируса для изучения, и центр «Вектор» проверит на нем действенность вакцины «Эпиваккорона» как только сотрудники его получат. В скором времени образец поступит в Москву.

Об этом в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» заявила заместитель руководителя центра Татьяна Непомнящих.

«Сыворотки переболевших эффективно нейтрализуют как референсный штамм, так и британский вариант. При получении нами индийского штамма такие же эксперименты будут проведены и с ним», — сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее было экспериментально доказано, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективно действует не только на классический вариант коронавируса. После введение этого препарата организм начинает вырабатывать антитела также британскому и южноафриканскому штаммам. «Эпиваккорона» получила регистрацию 14 октября 2020 года. Сейчас ведутся исследования среди пожилых людей.

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. К такому выводу пришли ученые, проведя новое исследование препарата. Эти вакцины на основе РНК уже были одобрены в США по экстренному приказу без широких и долгосрочных испытаний на безопасность. Но по новым данным ученых, такая технология навсегда изменяет человеческую ДНК. «360» разбирался, возможны ли такие серьезные изменения и что грозит американским регуляторам в случае подтверждения опасности одобренных вакцин.