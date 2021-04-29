Вакцину Pfizer и BioNTech обвиняют в провоцировании Альцгеймера. Но ее уже одобрили в США

Вакцина против коронавируса от компании Pfizer и BioNTech вызывает долгосрочные неврологические нарушения, вплоть до болезней Альцгеймера и Лу Герига. К такому выводу пришли ученые, проведя новое исследование препарата. Эти вакцины на основе РНК уже были одобрены в США по экстренному приказу без широких и долгосрочных испытаний на безопасность. Но по новым данным ученых, такая технология навсегда изменяет человеческую ДНК. «360» разбирался, возможны ли такие серьезные изменения, и что грозит американским регуляторам в случае подтверждения опасности одобренных вакцин.

Исследование ученых было опубликовано в журнале Microbiology & Infectious Diseases. Его результаты показывают, что вакцина против COVID-19 от Pfizer потенциально может вызывать заболевания, связанные с прионами, которые, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), являются нейродегенеративными заболеваниями, повреждающими мозг.

При этом в документе отмечается, что текущие вакцины против SARS-CoV-2 на основе РНК были одобрены в США по экстренному приказу без обширных долгосрочных испытаний на безопасность. Имеется ввиду технология матричная РНК (мРНК) в вакцинах, которая ранее никогда не применялась к людям.

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По данным ученых, технология мРНК навсегда изменяет человеческую ДНК. Генетически модифицированные (ГМО) белки, используемые в препарате против коронавируса от Pfizer, интегрируются в геном человека. Там они остаются навсегда. Другими словами, если человеку ввели этот препарат, то пути назад уже нет, подчеркнули ученые.

Это подтверждает Национальная медицинская библиотека США, которая определила, что влияние мРНК необратимо, отмечено в материале Health.news. Таким образом, здоровье любого, кто получает экспериментальную инъекцию мРНК подвергается огромному риску.

Последовательность РНК вакцины, а также взаимодействие целевого белка и спайк-белка были проанализированы на предмет возможности преобразования внутриклеточных РНК-связывающих белков, ДНК-связывающего белка TAR (TDP-43) и FUS, в их патологические конформации прионов, говорится в материале.

При этом в исследовании отмечается, что TDP-43 — это белок, вызывающий деменцию, БАС (Боковой амиотрофиический склероз, известный также как болезнь Лу Герига) и болезнь Альцгеймера. Точно так же, согласно базе данных генома человека, белок FUS связан с БАС и наследственными эссенциальными треморами, отмечается в отчете ученых.

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Целью эксперимента было выяснить, встраиваются ли эти два вредных белка в ДНК человека, что и делает технология мРНК. Было обнаружено, что компонент мРНК Pfizer «имеет специфические последовательности, которые могут побуждать TDP-43 и FUS складываться в их патологические подтверждения прионов».

То есть прививка этим препаратом может вызвать всасывание опасных, вызывающих болезни, белков в ДНК человека. Авторы исследования предполагают, что то же самое верно и в отношении вакцины от коронавируса производства Moderna, который использует ту же технологию мРНК.

«Прилагаемый результат, а также дополнительные потенциальные риски заставляют автора полагать, что одобрение регулирующими органами вакцины на основе РНК от SARS-CoV-2 было преждевременным, и что вакцина может принести гораздо больше вреда, чем пользы», — сказано в документе. Там также отмечено, что «вакцина может быть биологическим оружием и даже опаснее, чем исходная инфекция».

В CDC был направлен вопрос о том, почему был одобрен ввод вакцин на основе мРНК от Pfizer и BioNTech, несмотря на доказательства того, что технология опасна. Однако ответа не последовало.

«Опыта применения вот этих вакцин нет»

Говоря с «360» о проведенном исследовании, врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что надо смотреть данные, которые были опубликованы именно в научном контексте. На счет провоцировании вакциной от Pfizer болезни Альцгеймера врач сомневается, потому что это заболевание прионовое, то есть оно не провоцируется такими веществами, как ДНК, РНК, тем более мРНК.

Что касается неврологических заболеваний, вполне это может быть, потому что матричная вакцина — она вообще впервые применяется у человека <…> поэтому у нас опыта применения вот этих вакцин нет Владимир Болибок врач, иммунолог

По его словам, вероятно, по результатам использования матричных вакцин против коронавируса, будет обоснованное решение на эту тему: применять их дальше, или нет. Болибок отметил, что если количество побочных, особенно долгосрочных, реакций будет относительно большое, то скорее всего эта матричная платформа будет непригодна для применения у человека.

Говоря о том, может ли технология мРНК менять человеческую систему ДНК безвозвратно, собеседник «360» заметил, что для ответа на этот вопрос нужно смотреть на то, какое исследование было проведено.

По его словам, у нас очень распространенные страшилки о том, что изменяется человеческое ДНК, и ему кажется, что это одна из таких страшилок.

«Опять вопрос: а что именно подразумевается? То есть, если это ДНК соматических клеток, то это одна ситуация. Вообще ДНК соматических клеток оно по жизни меняется, постоянная модификация идет ДНК клеток периферических, если речь идет об изменении ДНК, например, стволовых клеток, да, эта ситуация опасна. Может привести к росту онкологических заболеваний», — рассказал Болибок.

Он добавил, что если речь идет о ДНК половых клеток, то есть сперматозоидов и яйцеклетки, то это может передаваться потомству. Насчет яйцеклетки сказать сложно, потому что она закладывается внутриутробно, а вот мужские половые клетки — сперматозоиды — они все время синтезируются, отметил собеседник «360».

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При этом он не думает, что за короткий срок, пока вакцины применяются, какие-то данные на эту тему были наработаны. Скорее всего это модельные эксперименты на клетках, которые показывают, что какие-то изменения там прослеживаются, считает Болибок.

Любая вирусная инфекция, от банального гриппа, от насморка, может какие-то изменения на генетическом уровне вносить, отметил врач.

Если все же выяснится, что эти вакцины опасны, то американским регуляторам за одобрение их применения грозит выплата компенсаций пострадавшим от препарата, считает Болибок. По его мнению, их размер будет определен через суды, где установят какой был нанесен урон здоровью.