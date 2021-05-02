«ЭпиВакКорону» признали эффективной против трех штаммов коронавируса

Вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к образованию антител, нейтрализующих классический, «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора.

«В рамках экспериментальной проверки эффективности вакцины „ЭпиВакКорона“ в отношении референсного штамма нового коронавируса, а также „британского“ и „южноафриканского“ вариантов было установлено, что антитела, индуцируемые вакциной, обладают нейтрализующей активностью в отношении всех указанных штаммов», — говорится в сообщении.

Соответственно, заявление о невыработке нейтрализующих антител неверно.

В «Векторе» отметили, что нет сомнений в безопасности медицинского препарата после того, как пришли результаты наблюдения за участниками клинических исследований I и II фаз и участниками пострегистрационных испытаний, в том числе людей старше 60 лет. Также подтвердилась способность вакцины влиять на формирование нейтрализующих антител.

«ЭпиВакКорону» разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Она стала второй вакциной от коронавируса, которую зарегистрировали в России. Препарат получил юридическую силу 14 октября 2020 года. Почти через месяц после этого разработчикам разрешили проводить пострегистрационные исследования, в том числе среди пожилых людей.

В Пензенскую область доставили 3240 доз «ЭпиВакКороны», писала «Пенза-пресс».