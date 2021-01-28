Центр Гамалеи заявил о почти 100% эффективности «Спутника V» по выработке клеточного иммунитета

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» по выработке клеточного иммунитета близка к 100%. Об этом рассказала старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра Гамалеи и кандидат биологических наук Дарья Егорова.

Сегодня состоялось онлайн-собрание научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания», сообщило РИА «Новости».

«В плане гуморального иммунного ответа эффективность превышает 98% <…> и по клеточному иммунитету она стремится к 100%», — рассказала эксперт.

Гуморальный иммунитет отвечает за удаление патогена с помощью выработанных антител, а клеточный — за уничтожение его клетками организма.

Кроме того, Егорова добавила, что уже более двух миллионов россиян привились от коронавируса «Спутником V» вне клинических испытаний вакцины.

Иммунолог Николай Крючков ранее сообщил, что количество антител после вакцинации против коронавируса не всегда говорит об уровне и устойчивости иммунитета. Организм иногда замедленно реагирует на введенный препарат из-за лекарственной терапии, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях, или же после трансплантации внутренних органов.