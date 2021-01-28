Воробьев заявил о большом спросе на прививку от коронавируса в Подмосковье

«Вакцина становится популярной, ее распробовали. Было очень много опасений справедливых. Каждый из нас заботится о ближнем, и есть противопоказания. Врачи очень терпеливо дают ответы на вопросы — это нормально. И мы видим очень заметное увеличение желающих вакцинироваться», — сообщил он.

Но не менее важным вопросом в этой ситуации являются и ковидные выплаты врачам.

«Выплаты — это святое. Все деньги, федеральные и региональные, мы всем врачам и среднему медицинскому персоналу выплачиваем регулярно. Здесь не может быть никаких разговоров», — рассказал губернатор.

По его словам, для борьбы с коронавирусом всего были задействованы 32 тысячи человек и около 20 тысяч коек.

Сейчас мы очень активно сворачиваемся. Каждый день видим очень заметное снижение по госпитализации. Люди выздоравливают, слава богу. На ИВЛ находятся уже меньше 200 человек. <...> Идет активная вакцинация. Спасибо нашим ученым, институтам. Мы получаем вакцину, делаем процедуру максимально удобной Андрей Воробьев.

Как отметил губернатор, сейчас ситуация позитивная, но инфекция коварная и не до конца понятная, поэтому нужно «держать ухо востро».

Жители Подмосковья привиться могут даже в торговых центрах. Там процедура проходит с соблюдением всех стандартов. Также с четверга тем, кто поставил первую прививку, начнут приходить СМС-напоминая о второй обязательной вакцинации.

«Над всем этим работаем, стараемся максимально удобно сделать каждому человеку. Стационары, поликлиники, передвижные ФАПы, торговые центры — это те места, где можно вакцинироваться. При этом можно быть жителем Москвы, Подмосковья, Калининграда или Камчатки — неважно», — объяснил Воробьев.

Главное — иметь при себе паспорт. Губернатор выразил надежду, что коронавирус скоро останется в прошлом. К тому же всем уже надоели ограничения, которые очень больно ударили по экономике всего мира и по региону в том числе.

«Мы хотим быстро восстановиться, чтобы дальше развивать наше любимое Подмосковье. У нас работает портал региональный. То есть записаться можно дистанционно. Можно позвонить на 112 и записаться в любую поликлинику. Это максимально удобно», — сказал глава региона.

Он отметил, что медики в январе получили более 200 тысяч вызовов. В день — по 6–6,5 тысячи. Воробьев похвалил врачей за хорошую работу и добавил, что медработники «активно и гибко» подходят к разным вызовам.