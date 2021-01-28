Названы причины плохого формирования иммунитета после прививки

Количество антител после вакцинации против коронавируса не всегда говорит об уровне и устойчивости иммунитета. Об этом предупредил генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

Специфический иммунитет после прививки формируется с разной скоростью. Организм иногда замедленно реагирует на введенный препарат из-за лекарственной терапии, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях, или же после трансплантации внутренних органов.

«Есть целый комплекс иммунодефицитных состояний, которые могут развиваться, например, в ответ на лекарственную терапию, то есть когда человек получает препараты, угнетающие его иммунную систему», — привело слова врача радио Sputnik.

Также на скорость формирования специфического иммунитета влияют большие физические нагрузки или сильный стресс.

Аллергиков допускают к вакцинации. Однако исключение делают для людей, которые давно принимают некоторые гормональные препараты.

Специфический иммунитет к коронавирусу вырабатывается у всех, кто получил прививку. Несмотря на это антитела, появившиеся после медицинской процедуры, сохраняются у людей в течение разного времени. То же самое касается тех, кто переболел естественным путем: у части из них антитела могут не появиться вовсе.

По словам иммунолога, почти невозможно выяснить, почему после перенесенного заболевания не выработались антитела. Это может быть просто особенностью организма или особенностью заболевания. Крючков рассказал, что существует подгруппа людей, которые слабо реагируют на вакцину. Такое же происходит при естественном заболевании: одни переболевшие живут с антителами полгода-год, другие — три месяца. Также важно знать, что реактивность иммунной системы снижается с возрастом. Поэтому среди пожилых людей специфический иммунитет формируется медленнее.

Если человек вакцинировался, гнаться за количеством антител не следует, заявил иммунолог. Тесты реагируют на различные антигены коронавируса, поэтому количество антител в результатах анализов разнится в зависимости от вида теста для исследования.