Третий день подряд в России количество новых случаев COVID-19 не превышает 12 тысяч

В России за сутки коронавирус выявили у 11 198 россиян — этот показатель держится уже третьи сутки. Выздоровели за это время — 16 102, умерли — 446. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего в России с начала пандемии коронавирусом заразились 4 212 100 человек, выздоровели и выписались из больниц — 3 767 664, погибли — 84 876. За этот период врачи сделали 110 миллионов ПЦР-тестов.

На первом месте по количеству выявленных случаев заражения за сутки стоит Москва — 1406, этот показатель почти не изменился по сравнению с прошлыми данными. Выздоровели за это время 2092 человека, умерли — 47, прирост составил 9,3%.

Следом идет Санкт-Петербург, где новый вирус нашли у 911 местных жителей — на два случая больше, чем вчера. Поборол болезнь — 2301, скончались — 48, что на 29,7% больше, чем сутки назад.

В Московской области коронавирус за минувшие 24 часа выявили у 495 человек — почти на 29% меньше, чем в среду. Выписались из больниц — 499, умерли 30 человек — прирост составил 20%. С начала пандемии в Подмосковье сделали 6 128 284 тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В Чукотском автономном округе коронавирус нашли только у одного человека, в Ненецком автономном округе — у двух.