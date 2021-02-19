Эпидемическая ситуация начала стабилизироваться, пандемия пошла на спад. Система здравоохранения столицы выдержала нагрузку. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Пандемия идет на спад. И хотя впереди еще много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку. И не в последнюю очередь потому, что московские врачи не сталкивались с дефицитом медицинского оборудования», — написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что переоснащение больниц и поликлиник Москвы провели еще в середине 2000-х. Установленные в медучреждениях столицы томографы спасли тысячи человеческих жизней.

По словам Собянина, улучшать систему здравоохранения Москвы и следить за актуальностью медицинского оборудования продолжат. Аналоговую технику заменят на цифровую.

«Мы укомплектуем новым оборудованием крупнейшие многопрофильные стационары Москвы. Городские поликлиники будут оснащены по единому московскому стандарту. В головных зданиях взрослых поликлиник будут установлены МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса, эндоскопическое оборудование, а также денситометры — приборы для исследования костной ткани», — добавил мэр.

На прошлой неделе Собянин заявил, что новый всплеск заболеваемости в Москве не будет критичным из-за числа переболевших ковидом и вакцинации.

Москва с марта прошлого года была эпицентром пандемии коронавируса. В мегаполисе ввели жесткие ограничения, которые начали отменять в этом году на фоне улучшения эпидемической обстановки. В городе, как и во всех российских регионах, сейчас идет масштабная вакцинация. За все время пандемии в столице выявили 962 637 случаев COVID-19. От болезни умерли 14 578 человек.