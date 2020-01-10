Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве
«В статье седьмой перечисляются донорские органы, которые могут пересаживаться. Среди них нет редко, но все же пересаживаемых — таких, например, как лицо, руки. В нашей стране они пока не пересаживались, но такие трансплантации в мире выполняются», — приводит РИА «Новости» слова Каабака.
Собеседник также добавил, что законопроект запрещает пересаживать матку и эндокринные железы. В мире очень редко проводят такие операции, однако если российский хирург решится на трансплантацию этих органов, то будет ограничен законом. Кроме того, в документе нет пункта, согласно которому россияне могут согласиться на посмертное донорство. Авторы предусмотрели только возможность от него отказаться. По мнению Каабака, такая схема архаична.
Новый законопроект о донорстве подготовил Минздрав РФ. Документ может вступить в силу с 1 июня 2021 года. В 2019 году Каабака и его коллегу Надежду Бабенко отстранили от работы в Научном центре здоровья детей (НЦЗД). Трансплантолог — единственный в стране специалист, который занимается пересадкой почек грудным детям весом до 10 килограммов. Каабак встретился с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой. После беседы министр распорядилась, чтобы врач вернулся на работу в НЦЗД.