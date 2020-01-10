Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве

Врач-трансплантолог Михаил Каабак заявил, что в проекте федерального закона о донорстве перечислены не все органы, которые можно пересаживать. Кроме того, документ запрещает гражданам России завещать свои органы после смерти.

«В статье седьмой перечисляются донорские органы, которые могут пересаживаться. Среди них нет редко, но все же пересаживаемых — таких, например, как лицо, руки. В нашей стране они пока не пересаживались, но такие трансплантации в мире выполняются», — приводит РИА «Новости» слова Каабака.

Собеседник также добавил, что законопроект запрещает пересаживать матку и эндокринные железы. В мире очень редко проводят такие операции, однако если российский хирург решится на трансплантацию этих органов, то будет ограничен законом. Кроме того, в документе нет пункта, согласно которому россияне могут согласиться на посмертное донорство. Авторы предусмотрели только возможность от него отказаться. По мнению Каабака, такая схема архаична.

Новый законопроект о донорстве подготовил Минздрав РФ. Документ может вступить в силу с 1 июня 2021 года. В 2019 году Каабака и его коллегу Надежду Бабенко отстранили от работы в Научном центре здоровья детей (НЦЗД). Трансплантолог — единственный в стране специалист, который занимается пересадкой почек грудным детям весом до 10 килограммов. Каабак встретился с главой Минздрава РФ Вероникой Скворцовой. После беседы министр распорядилась, чтобы врач вернулся на работу в НЦЗД.