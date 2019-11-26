Врач Каабак продолжит работу в Центре здоровья детей

Врач-трансплантолог Михаил Каабак останется в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья (НЦЗД). Ранее его уволили из медучреждения.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ, Каабак встретился с главой ведомства Вероникой Скворцовой. По итогам этой встречи врача снова включили в группу трансплантологов НЦЗД.

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«Результатом встречи стало решение Вероники Скворцовой о включении Михаила Каабака и Надежды Бабенко в группу трансплантологов, которые работают в НМИЦ здоровья детей», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Ранее СМИ сообщили, что Каабака и его коллегу Надежду Бабенко отстранили от работы в центре. Он единственный врач-трансплантолог в стране, который проводит пересадку почек грудным детям.

Скворцова заявила, что в России подобные операции проводят и другие специалисты. Кроме того, Каабак продолжал работу в Морозовской больнице и имел возможность оперировать.

После увольнения родители маленьких пациентов, которые ждали пересадки, потребовали вернуть врачу работу. Каабак стал фигурантом уголовного дела по статье «Халатность» в 2014 году из-за использования во время операций препарата «Алемтузумаб». Это лекарство, согласно заключению главного трансплантолога министерства здравоохранения России Сергея Готье, не включено в международные клинические рекомендации. Сам же Каабак уверил, что препарат используют иностранные врачи. Повторная экспертиза доказала правоту его слов.