Трамп отреагировал на решение Верховного суда по абортам
Трамп назвал отмену абортов в США величайшей победой
Отмена конституционного права на аборты в США стала величайшей победой для жизни. Об этом изданию Axios заявил бывший американский президент Дональд Трамп.
«Это решение является самой большой победой для жизни этого поколения», — сказал он.
По словам политика, его заслуга в этом также присутствует.
«Оно стало возможным, так как я сделал обещанное и включил трех сильных и уважаемых защитников Конституции в Верховный суд», — добавил Трамп.
Накануне Верховный суд США отменил всеобщее право американцев на аборты без медицинских оснований. Прежний указ действовал с 1973 года.
Теперь каждый штат самостоятельно определит нормы для прерывания беременности. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил с жесткой критикой решения Верховного суда.