Трамп отреагировал на решение Верховного суда по абортам

Отмена конституционного права на аборты в США стала величайшей победой для жизни. Об этом изданию Axios заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

«Это решение является самой большой победой для жизни этого поколения», — сказал он.

По словам политика, его заслуга в этом также присутствует.

«Оно стало возможным, так как я сделал обещанное и включил трех сильных и уважаемых защитников Конституции в Верховный суд», — добавил Трамп.

Накануне Верховный суд США отменил всеобщее право американцев на аборты без медицинских оснований. Прежний указ действовал с 1973 года.

Теперь каждый штат самостоятельно определит нормы для прерывания беременности. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус выступил с жесткой критикой решения Верховного суда.