Американский суд отменил постановление о праве на аборт

Верховный суд США отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Это решение означает, что на федеральном уровне аборты вне медицинских показателей в США запрещены, каждый штат выработает соответствующую норму самостоятельно.

За отмену принятого постановления высказались шесть судей Верховного суда, против — трое.

Прерывание беременности по деланию женщины законодательство закрепили в США в 1973 году из-за дела «Роу против Уэйда».

Президент США Байден сообщал о поручении своей администрации подготовить меры реагирования на случай, если Верховный суд отменит постановление, гарантирующее право на аборт по Конституции.