Отмену федеральных гарантий на аборты в США осудил глава ВОЗ

Решение Верховного суда США, которое отменило конституционные гарантии права на аборты, разочаровало генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса.

Об этом глава организации сказал в беседе с агентством Reuters. Гебрейесус отметил, что ожидал от США защиты таких прав женщин.

«Я очень разочарован, поскольку права женщин должны быть защищены. Я ожидал, что Америка будет защищать такие права», — привело агентство его слова.

Верховный суд США в пятницу пересмотрел дело «Роу против Уэйда» 1973 года и отменил конституционные гарантии права на аборт. Теперь искусственное прерывание беременности вне медицинских показателей запрещены в стране на федеральном уровне. Американские штаты теперь будут самостоятельно регулировать эту сферу, и некоторые уже заявили о запрете абортов на законодательном уровне. Решение Верховного суда во многих американцах вызвало несогласие, и они устроили акцию протеста. Глава Белого дома Джо Байден о вовсе заявил об отбрасывании США на 150 лет назад.