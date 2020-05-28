Тесты показали маркеры коронавируса у 14% москвичей

«Скрининговые тестирования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили <…>14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, уже получили антитела. Это все равно большой процент», — заявил он.

Более точные данные привел руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он пояснил, что тестирование прошли 50 тысяч человек. У 12% выявили антитела IgG.

«Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — привело его слова РИА «Новости». По словам Хрипуна, результаты по городу серьезно разнятся в зависимости от округов: от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном.

Со вчерашнего дня все жители Москвы могут бесплатно сдать тест на коронавирус. Точки анализа крови открыли в 30 столичных поликлиниках. Запись на анализы открыта на две недели вперед. Ее проводят в электронном виде, для этого нужно выбрать ближайшую поликлинику, а после сдачи крови три дня ждать результатов.