    28 мая 2020, 19:11

    Тесты показали маркеры коронавируса у 14% москвичей

    Анатолий Минкин

    Москвичи продолжают сдавать тесты для проверки на коронавирус. В ходе исследований выяснилось, что маркеры возбудителя есть у 14% жителей столицы, но при этом у них уже выработались антитела. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
    Тесты показали маркеры коронавируса у 14% москвичей

    «Скрининговые тестирования, которые мы проводим по Москве, на сегодняшний день выявили <…>14% людей, которые имеют маркеры коронавируса, в основном, уже получили антитела. Это все равно большой процент», — заявил он.

    Более точные данные привел руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Он пояснил, что тестирование прошли 50 тысяч человек. У 12% выявили антитела IgG.

    «Это свидетельствует о том, что у этих людей формируется или уже сформировался иммунитет к коронавирусной инфекции», — привело его слова РИА «Новости». По словам Хрипуна, результаты по городу серьезно разнятся в зависимости от округов: от 11,2% в Юго-Западном до 13,6% в Северо-Восточном.

    Со вчерашнего дня все жители Москвы могут бесплатно сдать тест на коронавирус. Точки анализа крови открыли в 30 столичных поликлиниках. Запись на анализы открыта на две недели вперед. Ее проводят в электронном виде, для этого нужно выбрать ближайшую поликлинику, а после сдачи крови три дня ждать результатов.