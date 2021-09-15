Россия уже разработала тест-систему для выявления вируса Нипах. В случае симптомов у пациента врачи смогут отличить его от коронавируса.

О разработке тест-системы рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медицинского университета.

«Коллеги очень быстро сделали тест-систему. То есть сегодня мы можем различать вирус Нипах в случае его выявления или в случае выявления пациента с такими симптомами», — передал ТАСС ее слова.

Она также отметила, что ВОЗ оценивает ситуацию с коронавирусом в России как «достойно и с гораздо лучшими показателями, чем в других странах мира». По показателям заболевших на 100 тысяч населения Россия не поднималась выше 60 места в общем рейтинге стран.

Впервые о вирусе Нипах узнали в 1998 году. Его обнаружили в Малайзии. Периодически вспышка заболевания происходит в Азии. Вирус вызывает воспаление мозга и тяжелые респираторные заболевания. Лекарств от него пока нет, но их разработки продолжаются.

Ранее Анна Попова заявила, что ПЦР-тест на наличие вируса Нипах будет готов после 13 сентября.