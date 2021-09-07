Инфекционисты рассказали, может ли вирус Нипах вызвать новую пандемию

Эксперты рассказали, может ли найденный в Индии вирус Нипах стать причиной новой пандемии. Об этом рассказал «Мир 24».

Врач Нэя Георгиева рассказала, что будет сложно выявить тех, кто имел контакты с зараженными, так как инкубационный период может длиться до 45 дней. Сам вирус вызывает воспаление головного мозга — энцефалит.

Инфекционист Владимир Никифоров добавил, что возникновение пандемии из-за этой инфекции очень маловероятно. Он назвал эту информацию «неинтересными страшилками».

«Этот вирус известен давным-давно, локальные вспышки были еще 10 лет назад, что сейчас-то изменилось?» — объяснил он.