ПЦР-тест на наличие вируса Нипах будет готова уже на следующей неделе, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом написал ТАСС.

«В течение следующей недели, коллеги доложили, у них будет готов ПЦР-тест [для выявления вируса Нипах]», — сообщила главный санитарный врач РФ в ходе Форума социальных инноваций регионов.

Вспышку смертельно опасного вируса Нипах ранее зафиксировали в Индии. В штате Керала у 11 человек выявили характерные симптомы, всего в изоляцию поместили 38 человек. В понедельник в Керале от этого вируса скончался 12-летний мальчик, после чего медики начали проверять всех, кто с ним контактировал. В выборку попал 251 человек.

В НИИ «Микроб» Роспотребнадзора ранее заявили, что в России практически нет риска распространения болезни, которую вызывает вирус Нипах. Ни одного такого случая в стране не регистрировали. В институте отметили, что меры по санитарной охране страны в настоящее время позволяют свести к минимуму риски завоза инфекционных заболеваний из Индии.

Нипах имеет летальность до 75%. Носителями вируса являются крупные летучие лисицы. Они оставляют слюну на фруктах, через них вирус может передаться человеку.