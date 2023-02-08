Здоровье 08 февраля 2023, 12:23 Темпы распространения коронавируса в России превысили октябрьский рубеж Впервые с октября 2022 года число заболевших ковидом в России превысило 10 тысяч человек РИА «Новости»

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За сутки в России выявили 10 389 новых случаев заболеваемости COVID-19. Такого большого прироста не замечали с октября 2022 года. Последнюю сводку опубликовал оперштаб.

В последний раз планку в 10 тысяч новых случаев заболевания в России превысили 20 октября. За последние сутки по данным на 11:00 8 февраля ковид диагностировали у 10 389 сдавших анализ пациентов. В больницу отправили 1 393 человека, а выздоровели 8104 пациентов. Это на 3,6 и 4,2% меньше, чем день назад. В 42 регионах госпитализировали чаще, в 36 регионах — наоборот реже. Умерли 44 больных.

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В Москве заболели 3116 человек, выздоровели 2930 жителей. Госпитализировали 140 пациентов, 12 скончались. В Московской области ковид диагностировал у 264 человек, но 273 жителя излечились. В больницу отправили 49 инфицированных.

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Роспотребнадзор предупредил, что заболеваемость по сравнению с прошлой неделей подскочила на треть, эпидпроцесс по COVID-19 активизировался. Заведующий лабораторией геномных исследований Камиль Хафизов сказал, что коронавирус остался с людьми навсегда, и вспышки заболеваемости — ожидаемое явление.