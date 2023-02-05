05 февраля 2023, 09:04
Эпидемиолог дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Эпидемиолог Хафизов заявил, что не ждет высоких цифр заболеваемости COVID-19 в России
Роспотребнадзор не ждет резкого увеличения количества случаев COVID-19 в России, потому что большая часть населения уже переболела различными вариантами коронавируса и имеет иммунитет. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией геномных исследований Камиль Хафизов.
«Высоких цифр заболевших лично я не ожидаю, потому что большая часть россиян уже переболели ранее разными вариантами „омикрона“, в том числе версией ВА.2, доминировавшей в первые полгода 2022 года. Защита у нас есть», — сказал он.
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Однако коронавирусная инфекция останется с людьми навсегда и периодически всплески заболеваемости все равно возможны.
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«Подъемы заболеваемости будут различаться в зависимости от появления новых штаммов вируса и уровня коллективного иммунитета в стране», — добавил Хафизов.
Ранее депутат Государственной думы Татьяна Соломатина не исключила, что отказывающихся от вакцинации россиян могут признать экстремистами.
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