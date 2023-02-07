Здоровье 07 февраля 2023, 12:02 Ковид активизировался в России Роспотребнадзор сообщил об активизации коронавируса в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эпидемия коронавируса вновь активизировалась в России. Число случаев заражения значительно увеличилось в стране. Об этом сообщили впресс-службе Роспотребнадзора.

«Продолжается активизация эпидпроцесса по COVID-19. На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев», — сказано в сообщении.

Реклама

В ведомстве добавили, что заболеваемость выросла почти на 33% по сравнению с показателями прошлой недели. Федеральный оперштаб заявил, что за последние сутки в РФ выявили 7615 случаев ковида, госпитализация понадобилась 1445 заболевшим.

Реклама

Больше всего заражений зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Самарской области. При этом за последние 24 часа выздоровели 8455 пациентов, скончались 43. Ранее в феврале специалисты зарегистрировали в России второй случай заражения подвариантом штамма «омикрон» — «кракеном».