Температуру при COVID-19 посоветовали сбивать только парацетамолом

Пациентам с коронавирусом нельзя принимать аспирин или анальгин, лучше сделать выбор в пользу парацетамола. Об этом сказала врач-невролог Ирина Вереютина.

«Важно помнить, что для снижения температуры тела у пациентов с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол. Нестероидные противовоспалительные средства здесь неприемлемы — ни аспирин, ни анальгин», — объявила заведующая психоневрологическим отделением ФГБУ «Поликлиника № 4» управделами президента РФ Ирина Вереютина, ее комментарий опубликован в соцсети «ВКонтакте».

Врач рассказала, что ученые нашли следы коронавируса даже в головном мозге. У пациентов с тяжелым течением заболевания пневмония сопровождается неврологическими симптомами. Это могут быть головные боли, нарушения сознания, памяти, координации.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. С января вирус стал распространяться по всему миру, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку пандемией. С 2019 года во всех странах зафиксировали более 5,1 миллиона случаев заражения.