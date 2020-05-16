Назван часто встречающийся симптом COVID-19 у детей

Заболевание COVID-19 у детей в основном протекает в легкой форме с повышением температуры. При этом у юных пациентов часто возникает диарея после заражения.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что дети чаще, чем взрослые, переносят коронавирус без проявлений заболевания. У большинства детей врачи замечают небольшую температуру, потерю обоняния, сухой кашель, першение или дискомфортом в горле.

«Диарея является одним из симптомов коронавирусной инфекции, отмечается не у всех пациентов, среди заболевших детей наблюдается достаточно часто», — приводит слова Руженцовой ТАСС.

Медик добавила, что тяжелое течение заболевание у юных пациентов встречается не часто. При этом нельзя полностью исключать такого развития болезни. Тяжелая форма может появиться, если у ребенка есть онкология, эндокринная или другие серьезные хронические патологии.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева отметила, что главным признаком тяжелой формы COVID-19 является одышка - ощущение нехватки кислорода.